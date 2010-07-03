Минздрав РФ предложил премировать врачей за выявление рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России предложил награждать врачей дополнительными премиями за выявление рака у пациентов во время диспансеризации и профосмотре. Об этом сказано в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сказано в документе, за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания с подтвержденным диагнозом будут платить тысячу рублей. 500 рублей из этой суммы получит ответственный за проведение диспансеризации, а еще 500 рублей передадут остальному персоналу медучреждения. На эти дополнительные премии из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования в период с 2020-го по 2022 год планируют ежегодно выделять 1,2 миллиарда рублей.

Согласно проекту постановления, новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Минздрав РФ назвал самые опасные виды рака. По данным ведомства, самый высокий показатель летальности от онкологии фиксируется при раке поджелудочной железы (39,9%). На второй строчке – летальность при раке печени и внутрипеченочных протоков (38,4%). Третья строчка – рак пищевода (29,9%). Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9%, при раке глотки – 17,3%, уточнили в министерстве.

