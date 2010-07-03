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20:22

У девушки обнаружили рак благодаря вину

за рубежом общество

20:22

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Фото: скриншот видео youtube.com/Glowingwiththeflow

Девушка из британского графства Ноттингемшир обнаружила онкологию с помощью вина. Лорен Фиренца за ужином выпила бокал вина, после чего ощутила неприятный зуд в руке и шее, пишет Daily Mail.

Эти симптомы она проигнорировала, но через два месяца, когда она снова выпила вино, все повторилось. В итоге девушка решила обратиться к врачу.

Компьютерная томография выявила наличие злокачественной опухоли в правом легком. Специалисты пояснили, что боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя являются симптомами онкологии.

Фиренца победила рак после шести курсов химиотерапии, но ей посоветовали пройти еще два курса, чтобы избежать рецидива.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что возникновение и развитие порядка 90% онкологических заболеваний, а также эмфиземы, бронхита и коронарной болезни связано с курением табака. Как уточнялось, табачные изделия содержат около четырех тысяч химических соединений, а в табачном дыме их порядка пяти тысяч. Вместе с тем около 60 из них относятся к предполагаемым или известным канцерогенам, вызывающим рак.

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за рубежом общество

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