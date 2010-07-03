У девушки обнаружили рак благодаря вину

Фото: скриншот видео youtube.com/Glowingwiththeflow
Девушка из британского графства Ноттингемшир обнаружила онкологию с помощью вина. Лорен Фиренца за ужином выпила бокал вина, после чего ощутила неприятный зуд в руке и шее, пишет Daily Mail.
Эти симптомы она проигнорировала, но через два месяца, когда она снова выпила вино, все повторилось. В итоге девушка решила обратиться к врачу.
Компьютерная томография выявила наличие злокачественной опухоли в правом легком. Специалисты пояснили, что боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя являются симптомами онкологии.
Фиренца победила рак после шести курсов химиотерапии, но ей посоветовали пройти еще два курса, чтобы избежать рецидива.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что возникновение и развитие порядка 90% онкологических заболеваний, а также эмфиземы, бронхита и коронарной болезни связано с курением табака. Как уточнялось, табачные изделия содержат около четырех тысяч химических соединений, а в табачном дыме их порядка пяти тысяч. Вместе с тем около 60 из них относятся к предполагаемым или известным канцерогенам, вызывающим рак.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.