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15:47

Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака

общество медицина наука

15:47

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Фото: depositphotos/BalaguR

Онколог Вадим Гутник опроверг пользу грибов при лечении рака, сообщает ИА "НСН.

"Грибы в большем количестве содержат белки, которые хорошо усваиваются организмом, но об их противоопухолевых свойствах науке ничего не известно", – отметил медик.

Он уточнил, что если специалист говорит о такой пользе, то он должен указывать, что это его личная специфическая позиция.

Гутник призвал доверять только профессионалам, а не "кандидатам околовсяческих наук", вспомнив героиню пьесы, шедшей в кукольном театре Сергея Образцова.

"Это такие доктора нам предлагают лечить рак помидорами, красным вином и слабо прожаренными пельменями с правого бока", – заметил врач.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, заявила, что грибы обладают противоопухолевым эффектом и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.

До этого главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян опроверг информацию о том, что существуют суточные нормы потребления молочных продуктов.

Он напомнил, что молочные продукты являются источником очень многих полезных веществ, незаменимых для организма.

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общество медицина наука

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