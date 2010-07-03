В Минздраве отрицают нормы потребления молочных продуктов

Для здорового человека не существует суточных норм потребления молочных продуктов, рассказал ТАСС главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Он отметил, что молочные продукты являются источником очень многих полезных веществ, незаменимых для организма.
"Поэтому таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных (данных) я не знаю. Если человек здоров, и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно", – заявил Тутельян.
По его словам, ограничения могут быть только для людей с пищевой непереносимостью или определенными противопоказаниями для здоровья.
Ранее завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина сообщила, что взрослым для пользы можно есть не более 200 грамм молочных продуктов в сутки.
Она уточнила, что регулярное употребление молочных продуктов в небольших количествах способствует снижению смертности от различных заболеваний.
Испанские ученые выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития некоторых болезней, например, рака и диабета второго типа.
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