Названа опасная доза употребления молочных продуктов

Взрослым в среднем нужно употреблять около 200 граммов молочных продуктов в сутки, эта доза считается полезной, а вот после употребления более 400 граммов эффект может стать обратным. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарью Халтурину.
Она отметила, что регулярное употребление молочных продуктов в небольших количествах способствует снижению смертности от различных заболеваний.
По словам специалиста, молочная продукция является источником множества нужных витаминов и веществ.
"Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин D, кальций, масляная кислота и т. д.", – сказала Халтурина.
По мнению специалистов, лучше употреблять ферментированные молочные продукты (творог, сыр, кефиры, йогурты), нежели молоко в чистом виде из-за того, что не у всех есть гены, позволяющие положительно переносить лактозу.
Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития некоторых болезней, например, рака и диабета второго типа.
Кроме того, выяснилось, что натуральный йогурт нормализует артериальное давление. Продукт содержит калий, вымывающий из организма лишнюю соль. Также в нем содержится белок, который необходим организму.
А исследователи из Университета Макмастера (Канада) сообщили, что ежедневное употребление молочных продуктов положительно влияет на работу сердца и снижает риск ранней смерти. Специалисты утверждают, что одна порция молочных продуктов приравнивается к 244 граммам молока или натурального йогурта, а также 15 граммам сыра и чайной ложке несоленого сливочного масла.
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