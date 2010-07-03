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10:21

Назван препятствующий раку и диабету напиток

наука

10:21

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Умеренное потребление молока с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней. К такому выводу пришли ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе, пишет портал Medical Xpress.

Исследователи провели мета-анализ 14 исследований. Оказалось, что йогурты снижают риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа. Молоко влияет на рост, минеральную плотность костей, образование мышечной массы. Кроме того, люди, время от времени пьющие молоко, имеют более низкий риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря. У пожилых людей напиток снижает риск развития саркопении.

Ранее ученые пришли к выводу, что натуральный йогурт нормализует артериальное давление. Продукт содержит калий, вымывающий из организма лишнюю соль. Также в нем содержится белок, который необходим организму.

А исследователи из Университета Макмастера (Канада) сообщили, что ежедневное употребление молочных продуктов положительно влияет на работу сердца и снижает риск ранней смерти. Специалисты утверждают, что одна порция молочных продуктов приравнивается к 244 граммам молока или натурального йогурта, а также 15 граммам сыра и чайной ложке несоленого сливочного масла.

Еще один полезный напиток, по мнению ученых, – чай, который необходим для здоровья глаз. Употребление продуктов, содержащих около 500 миллиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий. Такой эффект достигается за счет противовоспалительных свойств элемента. Необходимое количество флавоноида содержится, например, в чашке чая.

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