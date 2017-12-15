Ученые рассказали о пользе чая для здоровья глаз

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Ежедневное употребление чая снижает риск развития глаукомы на 74 процента. К таким выводам пришли исследователи из США.

По мнению ученых, именно горячий чай помогает в профилактике заболевания, ставшего основной причиной слепоты во всем мире. Холодный напиток, кофе и другое питье никак не отражаются на риске развития недуга. Авторы в своей работе учли влияние диабета и курения.

Свои выводы они построили на наблюдениях за 10 тысячами медсестер и профессиональных медработников. Участники проекта с 2005 по 2012 год сдавали анализы и проходили полные проверки здоровья. Они также докладывали о своем меню, как в еде, так и в напитках, режиме сна и других деталях повседневной жизни. Часть из них проходили тесты глазного дна и роговицы глаза до и после начала наблюдений.

После изучения данных исследователи узнали, что люди, употреблявшие большое количество горячего чая, гораздо реже страдали от глаукомы в последующие годы, сообщают "Дни.ру".

Ученые предполагают, что сохранить здоровье глаз помогли антиоксиданты, которые содержатся в напитке. Другие вещества – флавоноиды – расширяют кровеносные сосуды, обеспечивающие глаза кислородом и питательными веществами.

В июле 2017 года сообщалось, что подразделение министерства обороны США разработало микрочип, способный вернуть людям зрение и слух. Устройство может передавать звук и изображение, минуя поврежденные органы чувств.