Назван нормализующий давление продукт

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Специалисты обнаружили продукт, который нормализует артериальное давление. Медики пришли к выводу, что справиться с проблемой поможет натуральный йогурт, пишет "Вечерняя Москва".

Продукт содержит калий, вымывающий из организма лишнюю соль, которая провоцирует повышение давления. Также в нем содержится белок, который необходим организму.

Чтобы нормализовать давление, нужно есть йогурт пять раз в неделю.

Ранее ученые из Университета Макмастера (Канада) сообщили, что ежедневное употребление молочных продуктов положительно влияет на работу сердца и снижает риск ранней смерти.

Специалисты утверждают, что одна порция молочных продуктов приравнивается к 244 граммам молока или натурального йогурта, а также 15 граммам сыра и чайной ложке несоленого сливочного масла.