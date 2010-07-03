Найден новый подход в борьбе с раком

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Американские ученые разработали уникальное лекарство против онкологических заболеваний, передают "Дни.ру".
По словам ученых, новый препарат маскируется под жир, который опухоли используют в качестве топлива для роста. Лекарство получило название "Троянский конь", так как в его состав входит комплекс из самого медикамента и созданного липида, который переносит молекулы жира по всему организму.
Автор разработки Натан Джаннески из Северо-Западного университета детально описал работу нового препарата. Он уточнил, что рецепторы онкологии воспринимают лекарство как "вкусный жир", который, попадая в самый центр плохой клетки, уничтожает ее.
В научной работе применялся химиопрепарат паклитаксел. С помощью препарата "Троянский конь" специалистам полностью удалось избавиться от рака костей, поджелудочной железы и толстой кишки у мышей. Ожидается, что в дальнейшем данный препарат применят на людях.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что возникновение и развитие порядка 90% онкологических заболеваний, а также эмфиземы, бронхита и коронарной болезни связано с курением табака. Как уточнялось, табачные изделия содержат около четырех тысяч химических соединений, а в табачном дыме их порядка пяти тысяч. Вместе с тем около 60 из них относятся к предполагаемым или известным канцерогенам, вызывающим рак.
В начале июня стало известно, что более 20 столичных медицинских организаций получили гранты за успехи в профилактике онкологических заболеваний. В общей сложности 23 московские медорганизации получили 42,6 миллиона рублей. Гранты предусматривают вознаграждение сотрудникам в размере от 30 до 115 тысяч рублей за каждый выявленный случай заболевания на ранних стадиях в зависимости от патологии.
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