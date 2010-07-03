Названо влияющее на появление рака заболевание

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Пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют повышенный риск развития онкологии. К такому выводу пришли норвежские ученые, передает Medicalxpress.

Результаты 65-летнего исследования показали, что у людей с РС риск развития рака органов дыхания повышен на 66%, центральной нервной системы – на 52%, рака мочевыводящих путей – на 51%.

В целом риск развития онкологии у пациентов с таким синдромом увеличен на 14% по сравнению с людьми, не страдающими рассеянным склерозом.

По словам ведущего исследователя из Университетской больницы Хокланд доктора Нины Гриттен, необходимо сообщать пациентам о риске онкологии, что должно привести к более эффективной диагностике и терапии рака.

Самый высокий показатель летальности от онкологических заболеваний в стране фиксируется при раке поджелудочной железы (39,9 процента), сообщили в Минздраве. На второй строчке – летальность при раке печени и внутрипеченочных протоков (38,4 процента). Третья строчка – рак пищевода (29,9 процента).

Также коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки – 17,3 процента.

Накануне сообщалось, что самые высокие показатели распространенности рака в стране отмечены в Курской области. В этом регионе зафиксированы 3331,1 заболевания на 100 тысяч населения. Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Мордовии (3292,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.