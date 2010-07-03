Столичные клиники получили гранты за успехи в профилактике онкозаболеваний

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 столичных медицинских организаций получили гранты за успехи в профилактике онкологических заболеваний.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter, в общей сложности 23 московских медорганизации получили 42,6 миллиона рублей.

Гранты предусматривают вознаграждение сотрудникам в размере от 30 до 115 тысяч рублей за каждый выявленный случай заболевания на ранних стадиях в зависимости от патологии.

Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн ранее рассказал, какие факторы провоцируют возникновение опухолей.