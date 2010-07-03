Онколог назвал факторы, повышающие риск возникновения опухолей

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность являются главными факторами, которые провоцируют возникновение опухолей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения РФ Андрея Каприна.
"Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фаст-фуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение – это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", – заявил Каприн.
Онколог также подчеркнул, что курение в разы повышает вероятность развитие рака, причем не только рака легких. "Общеизвестно, что курение в 30–50 раз повышает риск возникновения рака в зависимости от его локализации – это точно", – добавил он.
Ранее ученые из Бостонского университета нашли способ выявить рак легких еще до появления его первых симптомов. По словам врачей, определить патологические изменения можно по изменениям в геноме тканей дыхательных путей, так как те связаны с иммунной системой.
Также сообщалось, что употребление перца чили помогает замедлить развитие рака легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Маршалла в США.
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