Назван продукт, замедляющий развитие рака легких

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Употребление перца чили помогает замедлить развитие рака легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Маршалла в США, сообщают "Дни.ру".

Все дело в полезном компоненте – капсаицине. Этот алкалоид замедляет активацию специфического белка Src и препятствует распространению метастазов. Капсаицин не позволяет пораженным клеткам питаться за счет здоровых и мешает им попадать в другие ткани.

Эксперимент на мышах, страдающих от опухоли легких, признан успешным, и теперь ученые планируют проверить влияние капсаицина на человеческий организм.

Вместе с тем это вещество имеет неприятные побочные эффекты, в том числе жжение, спазмы и раздражение желудочно-кишечного тракта.

Ранее международная группа исследователей нашла смертельную опасность от ежедневного употребления горячего кофе или чая. Слишком частое употребление этих напитков вызывает риск развития онкологии.

В частности, употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких, при этом люди, которые попали в группу риска, не были курильщиками.