Ученые предупредили любителей чая и кофе о смертельной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международная группа исследователей нашла смертельную опасность от ежедневного употребления горячего кофе или чая. Слишком частое употребление этих напитков вызывает риск развития онкологии, сообщает News.ru.

Врачи проанализировали данные более миллиона жителей Азии и США. В итоге они пришли к выводу, что употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких, при этом люди, которые попали в группу риска, не были курильщиками. У любителей чая риск развития онкологии оказался выше, чем у любителей кофе, на целых 37%.

Причина онкологии кроется в обжарке кофейных зерен. Само наличие кофеина роли в развитии рака легких не играет, но он вызывает привыкание и способствует развитию депрессии, нервозности, бессонницы и проблем с сердцем. Также кофеманы страдают от высокого уровня холестерина.

Горячий чай, в свою очередь, увеличивает риск развития рака пищевода. Ученые советуют не пить слишком горячий чай, а ограничиваться его температурой 50–60 °С.