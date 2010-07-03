Найден антибиотик от тяжелых форм рака груди

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Антибиотик клофазимин можно применять при тяжелых формах рака груди. О научном открытии рассказал заведующий лабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев, передает РИА Новости.

По его словам, международная группа ученых обнаружила, что лекарство против лепры тормозит рост опухоли и распространение метастаз. Прежде специалисты считали, что препарата, дающего такой эффект, нет.

"Мы выяснили и наглядно продемонстрировали в своем исследовании, что антилепровый препарат клофазимин способен эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей", – пояснил Катанаев.

Ученый добавил, что при нормальной дозировке у лекарства почти нет побочных эффектов. Он также выразил надежду, что исследование положит начало клиническим испытаниям препарата в составе антираковой терапии.

Ранее онкологи назвали семь симптомов развития рака. По их мнению, в больницу нужно идти при изменениях в работе кишечника или мочевого пузыря, изменении родинки и незаживающей ране.