Ученые нашли способ выявить рак легких до первых симптомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые из Бостонского университета нашли способ выявить рак легких еще до появления его первых симптомов. Об этом пишут "Дни.ру".

Как считают специалисты, открытие поможет предотвратить развитие опасной болезни. По словам врачей, определить патологические изменения можно по изменениям в геноме тканей дыхательных путей, так как те связаны с иммунной системой.

Доцент кафедры вычислительной медицины Бостонского университета Дженнифер Бин пояснила, что до развития рака легкие претерпевают множество изменений и новый метод позволяет их обнаружить. Благодаря открытию специалисты получили возможность идентифицировать людей с высоким риском развития рака легких, в Для них планируют создать специальное терапевтическое средство.

Ранее ученые назвали продукт, замедляющий развитие рака легких. Им оказался перец чили, который содержит полезный компонент – капсаицин. По словам медиков, этот алкалоид замедляет активацию специфического белка Src и препятствует распространению метастазов.