Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин

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Эксперты перечислили основные симптомы рака у мужчин. Данные назвали специалисты организации Cancer Research UK, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование.

Врачи перечислили основные симптомы, которые могут указать на некоторые виды рака. Например, изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки могут оказаться признаками рака груди. Медики отмечают, что этот вид рака встречается у мужчин редко, однако исключать его не стоит.

На возникновение онкологии мочевого пузыря или кишечника указывает кровь в моче и фекалиях. В таких случаях врачи советуют не откладывать визит к специалисту.

Также медики заявили, что при непрерывном кашле нужно обязательно посетить специалиста. Наиболее тревожный симптом – отхаркивание крови. Врачи рекомендуют обращать внимание и на резкую потерю веса. Они отметили, что симптомы рака можно перепутать с признаками менее серьезного заболевания.

Ранее метод по возвращению в строй Т-клетки, истощающейся в борьбе с раковой опухолью, разработала международная группа ученых.