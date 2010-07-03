Минздрав устранил дефицит препарата для ВИЧ-инфицированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения провело работу с субъектами и перераспределило между регионами препарат, предназначенный для людей с ВИЧ. Об этом пишет РИА Новости.

Так, из Самарской и Тверской областей препарат отправили в Москву, из Ненецкого автономного округа – в Алтайский край, из Забайкальского края – в Республику Тыва, а из Ханты-Мансийского автономного округа – в Тюменскую область.

В ведомстве подчеркнули, что теперь субъекты, где наблюдался дефицит в лекарстве, обеспечены препаратами на ближайшие 1–2 месяца.

Ранее СМИ писали, что движение "Пациентский контроль" направило обращение Дмитрию Медведеву в связи с тем, что в 2019 году в рамках централизованных закупок Минздрава трижды не состоялись торги на нужное лекарство.

В июле сообщалось, что Минздрав разработал специальную медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека. Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, подобное нововведение призвано расширить полноту и достоверность информации о болезни, вызванной ВИЧ. Кроме того, новая карта обеспечит необходимой статистикой форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц с вирусом иммунодефицита.