Группа по надзору за обеспечением граждан лекарствами может появиться в России

В России может появиться группа по надзору за обеспечением лекарствами тяжелобольных граждан в связи с тем, что люди не получают необходимые препараты из-за отсутствия их регистрации на территории РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает Агентство "Москва".
По ее словам, лишать больных права на лекарственное обеспечение является преступлением.
"Я создам специальную рабочую группу при уполномоченном по изучению этого вопроса, по исследованию вопроса по обеспечению граждан лекарствами. И мы вместе с прокурорами объединимся для соответствующего реагирования", – сказала Москалькова после заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.
Уполномоченный по правам человека отметила, что прокурорский надзор также должен помочь урегулировать вопрос обеспечения лекарственными препаратами.
Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ранее сообщила, что нижняя палата парламента намерена проводить мониторинг ситуации с обеспечением россиян лекарствами. Она подчеркнула, что за обеспечение граждан доступными и качественными медикаментами полностью отвечает Минздрав.
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