Госдума возьмет на контроль обеспечение россиян лекарствами

Госдума намерена проводить мониторинг ситуации с обеспечением россиян лекарствами. Об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, сообщает ТАСС.

Депутат подчеркнула, что за обеспечение граждан доступными и качественными медикаментами полностью отвечает Минздрав.

"На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения", – сказала она.

По словам парламентария, эта проблема является одной из самых приоритетных. При этом попытка Минздрава переложить ответственность за доступность препаратов на другие министерства "некорректна".

Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Россия не готова в полной мере отказаться от оригинальных иностранных лекарств и медицинских изделий.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США. Документ, в частности, вводит запрет на импорт лекарственных препаратов из определенных стран.