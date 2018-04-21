Садовое кольцо закроют 16 мая из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2018, 15:17

Общество

Госдума возьмет на контроль обеспечение россиян лекарствами

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госдума намерена проводить мониторинг ситуации с обеспечением россиян лекарствами. Об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, сообщает ТАСС.

Депутат подчеркнула, что за обеспечение граждан доступными и качественными медикаментами полностью отвечает Минздрав.

"На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения", – сказала она.

По словам парламентария, эта проблема является одной из самых приоритетных. При этом попытка Минздрава переложить ответственность за доступность препаратов на другие министерства "некорректна".

Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Россия не готова в полной мере отказаться от оригинальных иностранных лекарств и медицинских изделий.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США. Документ, в частности, вводит запрет на импорт лекарственных препаратов из определенных стран.

медицина политика власть

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика