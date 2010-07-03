Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти каждая четвертая российская женщина трудоспособного возраста умирает от новообразований (23,8%). Такие данные передает "Российская газета" со ссылкой на министерство здравоохранения.
Еще почти столько же – 22,9% – умирают от болезней системы кровообращения. Третье место в этом рейтинге занимают внешние причины – 19,2%.
По данным 2017 года (более поздних пока нет), коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. По сравнению с 2016 годом показатель снизился на 6,9%.
Отмечается, что меньше всего трудоспособных женщин умирает в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Наиболее высокая смертность у женщин трудоспособного возраста – в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области.
Ранее ученые заявили, что высокая смертность от кардиоваскулярных заболеваний связана с недостатком овощей и фруктов в рационе. Они подчеркнули, что в год около 2 миллионов смертей напрямую связаны с малым употреблением фруктов, и еще к миллиону летальных исходов приводит недостаток употребления овощей.
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