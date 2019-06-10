Около 200 тысяч: Названо число выявленных случаев рака в ходе диспансеризации 2018 года

В Минздраве рассказали, что в 2018 году онкологию выявили почти у 200 тысяч россиян в ходе диспансеризации. Разбираемся, кто входит в группу риска и как предупредить опасное заболевание.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ранние стадии

По данным Минздрава, у россиян в ходе диспансеризации было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований в 2018 году. В ведомстве подчеркнули, что часто врачи диагностировали рак шейки матки, причем заболевание в 68 процентах случаев удавалось выявить на начальной стадии. Кроме того, часто находили рак молочной железы и толстой кишки. Их также в основном обнаруживали на первой или второй стадиях развития.

Почти за всеми пациентами, у которых диагностировали злокачественные образования, установили диспансерное наблюдение. В Минздраве добавили, что всего за прошлый год диспансеризацию прошли 21,9 миллиона россиян, что составляет 92 процента от запланированного числа.

Врач-онколог Лали Когония рассказала Москве 24, что гораздо легче диагностировать опухоль, когда ее можно увидеть глазами или определить на ощупь. В процентном соотношении подобные заболевания также выявляются чаще, чем другие опухоли.



Лали Когония врач-онколог Сюда относится рак молочной железы, шейки матки. Также легко диагностировать глазом злокачественные образования на коже. Но есть рак поджелудочной железы, который непросто обнаружить на ранних стадиях заболевания. Поэтому часто от этого заболевания умирают и знаменитые люди, например, Стив Джобс.

По ее словам, сегодня существуют "очень эффективная диагностика и лечение онкологических заболеваний".

Профилактика как защита

Когония также подчеркнула важность диспансеризации. Она отметила, что на четвертой стадии заболевания "сделать уже практически ничего нельзя", выживаемость "значительно ниже", чем когда этот недуг выявляется на начальной стадии.

"Есть ситуации, когда человек приходит к врачу с раком легкого, когда уже появляются слабость и иные симптомы болезни. Но если прийти на профилактический осмотр, когда нет никаких жалоб, то врачи могут диагностировать этот недуг, когда есть всего лишь крошечное новообразование в легком. В этом случае можно человека эффективно лечить", – отметила она.

С ней согласна и терапевт-инфекционист Лидия Подлесная. Она отметила, что существуют возрастные группы, для которых высок риск тех или иных онкологических заболеваний.



Лидия Подлесная терапевт-инфекционист Важно, чтобы каждый заботился о себе и о своем здоровье. Чтобы обращался за помощью не тогда, когда уже симптомы налицо, а просто профилактически. Особенно важно женщинам после 35 лет регулярно проходить маммографию (обследование молочной железы. – Прим. ред.). А мужчины после 40 обязаны обследовать простату. Многие мужчины подвержены раку простаты.

Подлесная заключила, что сегодня легко привлекать людей к прохождению диспансеризации в больших коллективах. А люди, работающие в военной или медицинской сферах и вовсе регулярно обязаны проходить медицинское обследование. Труднее привлечь к профилактическому осмотру сотрудников мелких предприятий.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Как пройти диспансеризацию

В России ранее вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации. Согласно документу, люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно. А россияне от 18 до 39 лет по-прежнему смогут обследоваться у врачей раз в три года. Диспансеризацию можно пройти в течение того года, когда человеку исполнилось или исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет.

Люди старше 40 лет смогут также пройти обследование на раннее выявление онкологических заболеваний. При этом россияне, которым еще не исполнилось сорока, смогут посещать терапевта, который определит, есть ли у них визуальные или иные локализации онкологических заболеваний.

Во время обследований врачи будут брать общий анализ крови, смотреть гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять внутриглазное давление и другое. Пройти диспансеризацию можно бесплатно и на добровольной основе.