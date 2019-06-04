Доктор рядом: как проверить здоровье в московских парках

3 июня в восьми парках Москвы открылись павильоны здоровья. В точке "Здоровая Москва" горожане смогут измерить артериальное и глазное давление, проверить работу сердца, легких, узнать рост, вес, окружность талии и состояние крови по 30 показателям, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг. Рассказываем, где и как это сделать.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проверить здоровье москвичи смогут в Перовском парке, парке у прудов "Радуга", в зоне отдыха "Мещерское", в зоне отдыха "Площадь Юности", в сквере имени Плетаева, в сквере у метро "Люблино", в парке имени 850-летия Москвы, в парке "Печатники".

В июне павильоны "Здоровая Москва" столичного департамента здравоохранения откроются еще в трех десятках парков. В течение всего лета в зеленых зонах города будут работать более сорока точек.

В легковозводимых сборно-разборных модулях создадут аналог городской поликлиники с отдельными медицинскими кабинетами: процедурным, доврачебного осмотра, врача-терапевта или врача общей практики, УЗИ, педиатра, врача-специалиста, кабинетом для приема анализов и "Центром здоровья".

Каждый павильон оснастят современным диагностическим оборудованием: аппаратом УЗИ, электрокардиографом, спирографом, измеряющим показания легких, пульсоксиметром, определяющим показания насыщения крови кислородом, а также оборудованием для определения состава тела.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На проверку здоровья уйдет всего час. По процедуре – это та же диспансеризация, но разница в том, что не нужно идти в поликлинику. Те, кто занят работой, учебой или заботой о маленьких детях, смогут узнать о состоянии своего здоровья, а затем продолжить гулять по парку и кататься на велосипеде.

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать без выходных и перерывов на обед, с 8:00 до 22:00. Результаты обследований сразу внесут в электронную карту. Если потребуется дополнительное обследование у узкого специалиста, то записаться на прием к нему можно здесь же.





Алексей Хрипун руководитель департамента здравоохранения Москвы Раз некоторые москвичи не приходят в поликлинику, чтобы проверить свое здоровье, хотя существует государственная программа диспансеризации, то мы пойдем им навстречу. Туда, где летом много жителей, – в парки. Павильоны сделаны по-современному, удобно, комфортно.

"Посетителей ожидают медики, которые будут улыбаться, отвечать на все вопросы, поэтому время там пройдет приятно и с большой пользой", – рассказал Алексей Хрипун.

По его данным, примерно треть москвичей в 2018 году ни разу не была в поликлинике, в основном это молодые и активные, работающие люди. "Причины у всех могут быть разные. Но, известный факт, чтобы жить долго и быть здоровым, нужно регулярно проходить профилактику", – подчеркнул глава Депздрава. Он напомнил, что в половине случаев множества проблем со здоровьем можно либо вообще избежать, либо выявить их на ранних стадиях. "Ранняя диагностика, особенно онкологических заболеваний, значительно повышает эффективность лечения", – добавил Алексей Хрипун.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На обследование нужно взять с собой паспорт, его копию или водительские права. Тем, кто не прикреплен к столичной поликлинике, понадобится еще полис ОМС. При наличии паспорта и полиса к медучреждению прикрепят прямо в павильоне.

Затем администратор проверит по единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС) данные о последней диспансеризации посетителя и выдаст маршрутный лист с перечнем исследований, которые необходимо пройти, и нужные кабинеты.

Начнется осмотр с кабинета доврачебного приема. Медицинская сестра измерит рост, вес, объем талии, внутриглазное давление, снимет ЭКГ – электрокардиограмму. Полученные данные зафиксирует в маршрутном листе и отправит посетителя в процедурный кабинет.

Здесь медработник возьмет кровь из пальца на экспресс-тест, чтобы определить уровень глюкозы и холестерина, а из вены кровь исследуют на общий анализ. Состояние легких проверят в передвижном флюорографическом кабинете. После обследования врач-рентгенолог опишет результат и выдаст заключение.





Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Обследование завершится у терапевта или врача общей практики. Врач проанализирует результаты анализов, проведет опрос и осмотр, после чего установит диагноз, определит группу здоровья, даст рекомендации, может направить в кабинет УЗИ или на другие дополнительные обследования. После всех процедур посетителю выдадут паспорт здоровья, а результаты внесут в электронную медицинскую карту.



Выездную программу "Здоровая Москва" департамент здравоохранения проводит второй год. В прошлом году площадки проекта посетили более двухсот тысяч человек в 11-ти московских парках.