Названы профессии, связанные с риском возникновения рака

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали, какие профессии могут способствовать развитию онкологических заболеваний, передает News.ru.
В 2018 году наибольшее количество "профессиональных" злокачественных образований выявили у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).
Что касается конкретных профессий, то наибольшему риску возникновения рака подвержены электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки. Чаще всего "профессиональная онкология" поражает бронхи и легкие (64,71%), также распространены случаи рака желудка и гортани (по 11,76%).
Больше всего профессиональных заболеваний диагностировали в Красноярском крае. Вместе с тем фиксируются подобные случаи в Мурманской и Оренбургской областях, реже – в Липецкой, Курганской, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях, а также в Республике Татарстан и на Алтае.
Эксперты отмечают, что рак, возникший на профессиональной почве, характеризуется трудностью дифференциальной диагностики и длительностью скрытого периода развития. Болезни может способствовать любая доза канцерогеноопасного вещества и любое время воздействия.
Ранее сообщалось, что американские ученые разработали уникальное лекарство против онкологических заболеваний. Новый препарат маскируется под жир, который опухоли используют в качестве топлива для роста. Лекарство получило название "Троянский конь", так как в его состав входит комплекс из самого медикамента и созданного липида, который переносит молекулы жира по всему организму.
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