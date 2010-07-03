В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

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В Австралии появился первый человек, воспользовавшийся правом на эвтаназию, – им стала 61-летняя Керри Робертсон, страдавшая онкологическим заболеванием. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго. Дети Робертсон рассказали, что во время процедуры на заднем плане звучал Дэвид Боуи, а последние слова женщины "были простыми, но исполненными достоинства".

Законодательство, легализующее эвтаназию, вступило в силу в австралийском штате Виктория в июне. Для проведения процедуры пациент должен соответствовать 68 пунктам. Власти штата ожидают, что в 2019 году получить доступ к услугам по эвтаназии смогут около 12 человек.

В феврале Русская православная церковь высказалась резко против эвтаназии. В РПЦ считают, что на сегодняшний день у медицины есть средства, чтобы поддерживать жизнь человека даже в сложных условиях.