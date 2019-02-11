РПЦ резко высказалась против эвтаназии

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В Русской православной церкви считают недопустимым применение эвтаназии в России. На сегодняшний день у медицины есть средства, чтобы поддерживать жизнь человека даже в сложных условиях, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Разумеется, это не должно превращаться в издевательство над человеком – каждый имеет право выбирать допустимый для него способ лечения. Но подобное право, конечно, исключает возможность для врача содействовать уходу человека из жизни. Мы считаем, что в нашем обществе нужна дискуссия о ценности человеческой жизни и в том числе жизни и достоинства людей, которые смертельно больны", – приводит слова Кипшидзе Агентство "Москва".

По его словам, каждый, у которого есть возможность, должен приложить усилия для облегчения последних дней жизни другого человека.

"Когда я говорю о других средствах, то в первую очередь имею в виду обезболивание и обеспечение должного ухода за смертельно больными людьми", – отметил Кипшидзе.

Представитель церкви отметил, что в РФ есть хосписы, и часть из них поддерживается церковью и верующими.