В России появятся офисные медпункты

Власти РФ будут стимулировать работодателей организовывать медпункты в офисах, пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минздрава.
По данным издания, ведомство до 20 августа предоставит в правительство предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора и ряда других ведомств. Предполагается, что появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи.
В настоящее время в СНиП 2.09.04-87 говорится, на каких предприятиях обязательно размещение таких пунктов. В компаниях со среднесписочной численностью от 50 до 300 штатных сотрудников работодателю следует организовать медпункт. Если в организации трудится более 300 человек, то в здании нужно выделить помещение под фельдшерский (врачебный) пункт.
Медпункты должны быть организованы на предприятиях в сфере добычи нефти и газа, сфер транспорта и производства пищевой продукции, услуг общепита и др.
Закон оговаривает необходимость здравпунктов для крупных и средних фирм. Другие предприниматели могут позаботиться о здоровье своих сотрудников по собственной инициативе.
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