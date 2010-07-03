Священники и сестры милосердия будут помогать пациентам столичных больниц

Священники, сестры милосердия и волонтеры будут помогать пациентам столичных больниц. Духовную и медицинскую помощь будут оказывать инвалидам, ВИЧ-инфицированным, бездомным, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее соглашение подписали глава Депздрава Алексей Хрипун и председатель синодального отдела по благотворительности РПЦ епископ Пантелеимон, передает РИА Новости.
Отмечается, что также психологическую и социальную помощь окажут беременным женщинам, которые столкнулись с трудностями.
По словам епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, еще есть вопросы, касающиеся помощи волонтеров.
"Мы говорили с Анастасией Раковой (заммэра столицы. – Прим. ред.) на эту тему, она тоже говорит, что надо создать какое-то единое требование к волонтерам, которые помогают в больницах", – сказал он.
Как отмечается, планируют создать двусторонняя комиссия для эффективного сотрудничества.
Ранее представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев сообщил, что в российской армии возродят институт сестер милосердия, которые будут проходить подготовку в Главном храме ВС РФ в парке "Патриот".
Храм в парке "Патриот", пояснил он, будет совмещать функции как церкви, так и "учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра". Именно там планируют начать "обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия".
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