Новое отделение реанимации открыли в ГКБ имени Ерамишанцева

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Новое отделение реанимации и интенсивной терапии появилось в ГКБ имени Ерамишанцева, сообщает столичный департамент здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что сейчас в больнице развернуто 70 реанимационных коек. В прошлом году медицинскую помощь в отделениях реанимации получили более 1,1 тысячи пациентов хирургического профиля.

"Открытие нового реанимационного отделения позволит увеличить возможности клиники на 15–20%", – сказано в сообщении.

Со слов главврача Артура Габриеляна, отныне медики смогут помогать пациентам еще быстрее. Время, потраченное на транспортировку больных, становится важным, когда счет идет на минуты.

"Ведение пациентов хирургического профиля имеет свою специфику, а у коллектива наших врачей накоплен уникальный опыт по тактике медицинской помощи больным, страдающим портальной гипертензией, острыми панкреатитами различной этиологии и другими хирургическими заболеваниями", – уточнил Габриелян.

В новом отделении есть аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, мониторы исследования показателей центральной гемодинамики, шприцевые помпы и аппараты для выполнения процедур заместительной почечной терапии.

В начале марта операционная для новорожденных появилась в больнице Сперанского. Она открывает новые возможности для лечения патологий у младенцев.