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13:39

Операционная для новорожденных открылась в больнице Сперанского

медицина

13:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи детской ГКБ № 9 имени Сперанского смогут устранять патологии новорожденных в новой операционной. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По словам специалистов, чаще всего в таких операциях нуждаются дети, появившиеся на свет раньше срока или с врожденными заболеваниями. Нередко счет идет на часы, поэтому у медиков должны быть все условия для спасения жизней малышей.

"Ежегодно в детской больнице имени Сперанского проводится более 14 тысяч операций, а в новой операционной будет проводиться более двух тысяч хирургических вмешательств в год", – уточнил глава ведомства Алексей Хрипун.

В свою очередь главврач больницы Анатолий Корсунский рассказал, что новая операционная, оснащенная современным оборудованием, расположена рядом с отделением реанимации и интенсивной терапии для самых маленьких пациентов.

Тем временем в ГКБ № 67 готовятся к открытию перинатального центра, который должны достроить в текущем году. Он будет включать родильный и педиатрический блоки, а также консультативно-диагностический центр.

медицина

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