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17:58

Россия вошла в число лидеров по низким показателям младенческой смертности

общество медицина

17:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности. Ее слова приводит ТАСС.

"Это 4,7 промилле, и фактически мы входим в короткий перечень лучших стран мира по показателям материнской и младенческой смертности", – подчеркнула министр.

Она также добавила, что изначально подобного результата планировали добиться только к 2023 году.

Ранее Росстат представил статистику по смертности детей до 14 лет от внешних причин в российских регионах за 2018 год. Самый высокий показатель – у Чукотского автономного округа: 56 случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста. Далее идут Бурятия (27,3) и Магаданская область (23,8). Хорошую статистику продемонстрировали Чечня (7,3), Татарстан (7,3), Москва (6,7), Санкт-Петербург (5,7) и Ингушетия (3).

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общество медицина

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