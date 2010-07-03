Названы регионы России, где чаще всего гибнут дети

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Росстат представил статистику по смертности детей до 14 лет от внешних причин в российских регионах за 2018 год, данными делится News.ru.

Самый высокий показатель – у Чукотского автономного округа: 56 на 100 тысяч населения соответствующего возраста. Далее следуют Бурятия (27,3) и Магаданская область (23,8). Замыкают пятерку Забайкальский край (23,5) и Еврейская автономная область (21,9).

Хорошую статистику демонстрируют Чечня (7,3), Татарстан (7,3), Москва (6,7), Санкт-Петербург (5,7) и Ингушетия (3). При этом в Ненецком автономном округе подобных случаев не было зарегистрировано вовсе.

Ранее Минздрав назвал регионы страны с наибольшим количеством травм, отравлений и других несчастных случаев за 2018 год.

На первой строчке рейтинга оказался Приморский край (12617,1 случая на 100 тысяч населения). Далее идут Санкт-Петербург (12570,9), Хакасия (12261,7), а также Челябинская (12238,1) и Архангельская (12141,5) области. Меньше всего травм в прошлом году зафиксировали в Чечне (2582,8), Калмыкии (4070,6) и Ленинградской области (4209,4).