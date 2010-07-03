Названы регионы с наиболее частыми случаями вирусного гепатита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения России поделилось данными о заболеваемости вирусным гепатитом в регионах страны, портал RT представил информацию в виде рейтинга.

Первое место занял Чукотский автономный округ – на конец 2018 года уровень заболеваемости там составил 3546,2 случая на 100 тысяч населения. На втором месте оказалась Магаданская область (2068,8), на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (1863).

Далее следуют Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

Благоприятная ситуация по уровню распространения заболевания зафиксирована в Ингушетии (180,9), Дагестане (174,4), Чечне (171,5), Калмыкии (147,4) и Липецкой области (50,6). Средний уровень заболеваемости по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тысяч населения.

Ранее Минздрав назвал регионы страны с наибольшим числом больных туберкулезом. Самая сложная ситуация сложилась в Чукотском автономном округе – там на 100 тысяч населения приходится 527 больных. Также высокие показатели выявлены в Республике Тыва (512,6) и Приморском крае (280,8).