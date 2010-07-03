Нарколог рассказал об уровне наркомании и алкоголизма в России

Кальяны и вейпы нужно приравнять к сигаретам из-за опасности получить слабоумие, заявил главный нарколог России Евгений Брюн.
По словам специалиста, содержащиеся в электронных сигаретах и вейпах вещества действуют на мозг как сивушные масла в алкоголе.
"Приравнять вейпы и кальяны к сигаретам, думаю, стоит. Вред первых немного другой, но он все равно есть: растворители действуют, как сивуха в алкоголе. Выбор между сигаретой и кальяном – это выбор между раком легкого и слабоумием", – сказал Брюн в интервью газете "Известия".
Он отметил, что в последнее время популярность электронных устройств для доставки никотина в организм снизилась, однако это произошло из-за того, что электронные сигареты не приносят удовольствия, как обычные.
Также Брюн сообщил, что в России немого стабилизировалась ситуация с наркоманией.
"Меньше становится героиновых, внутривенных наркоманов, затормозился рост спроса на спайсы – синтетические каннабиноиды – и амфетамины, которые, как правило, распространяют в ночных клубах и других местах отдыха", – сказал нарколог.
По его словам, у молодежи пользуется популярностью конопля и синтетика.
В начале мая Совфед выступил за запрет использования кальянов в местах общественного питания. Минздрав одобрил инициативу.
В Мосгордуму внесли проект закона, приравнивающего кальяны и вейпы к табачной продукции. Комиссия МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала его.
С января по март текущего года проверено около 4 тысяч объектов, занимающихся розничной продажей табачной продукции. Роспотребнадзор за этот период выписал почти 22 миллиона рублей штрафов нарушителям антитабачного закона.
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