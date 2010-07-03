Минздрав одобрил запрет на кальяны в кафе и ресторанах

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Минздрав одобряет запрет на курение кальянов в местах общественного питания, передает РИА Новости.

В министерстве сослались на научные исследования об опасности курения кальяна для человека. Там объяснили, что это вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции.

Кроме того, растет риск передачи таких инфекций, как туберкулез. В Минздраве также указали на опасность бестабачных кальянов.

Как говорится в работах исследователей, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий.

Еще в 2017 году Минздрав РФ предлагал поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", устанавливающий запрет на курение кальянов в организациях, оказывающих услуги общественного питания. Однако депутаты отправили концепцию на доработку.

В феврале 2019 года зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин утверждал, что приборы для курения нужны лишь в специальных заведениях. В местах общественного питания их следует запретить, говорил он.

В начале мая стало известно, что Совфед выступил за запрет использования кальянов в местах общественного питания. Позднее в Мосгордуму внесли проект закона, приравнивающего кальяны и вейпы к табачной продукции. Комиссия МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала его.

Председатель комиссии Людмила Стебенкова рассказала радиостанции "Москва FM", что подобные законы сейчас принимаются во многих странах Запада. Сооснователь сети Vape.ru Кирилл Катаев согласился, что устройства, имитирующие курение, нельзя использовать в общественных местах. Однако он отметил, что рынок наоборот испытывает серьезные трудности.

С января по март текущего года проверено около 4 тысяч объектов, занимающихся розничной продажей табачной продукции. Роспотребнадзор за это время выписал почти 22 миллиона рублей штрафов нарушителям антитабачного закона.