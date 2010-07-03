Почти 22 млн рублей штрафов выписали нарушителям антитабачного закона

Роспотребнадзор выписал почти 22 миллиона рублей штрафов нарушителям антитабачного закона в первом квартале текущего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С января по март текущего года проверили около 4 тысяч объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции.
"Общая сумма штрафов составила 21,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Из обращения изъяли около 26 тысяч пачек в связи с несоответствием установленным требованиям, в том числе в связи с отсутствием маркировки.
В начале мая в Совфеде предложили запретить использование кальянов в местах общественного питания – ресторанах, кафе и барах. Их предлагают приравнять к сигаретам.
Антитабачный закон в России начал действовать в 2013 году. Тогда запрет на курение ввели в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Курить также нельзя на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках. За такое нарушение грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от того, где было совершено правонарушение.
В 2018 году россияне заплатили более 74 миллионов рублей за курение в неположенных местах. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.
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