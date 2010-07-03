Совфед выступит с инициативой о запрете кальянов в ресторанах

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В Совете Федерации предложили запретить использование кальянов в местах общественного питания – ресторанах, кафе и барах.

"С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирование. Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок", – цитирует РИА Новости главу комитета Совфеда по бюджету Сергея Рябухина.

Ранее с подобной инициативой выступил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. По его мнению, приборы для курения нужны лишь в специальных заведениях. "Кальяны нужно оставить в кальянных. В местах общественного питания они должны быть запрещены", – указал парламентарий. Депутат отметил, что не каждому посетителю кафе нравится дышать кальяном, который курят за соседним столиком. Таким образом, люди попадают в зону вынужденного потребления этого продукта.

Еще в ноябре 2017 года Минздрав РФ предлагал внести поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которым установить запрет на курение кальянов в организациях, оказывающих услуги общественного питания. Однако депутаты отравили концепцию на доработку.



Почему, несмотря на табу, предприниматели продолжают готовить кальяны в кафе

Ранее в правительство была внесена новая антитабачная концепция. Целый список мер направлен на сокращение числа курящих россиян. Предлагается расширить перечень территорий и объектов, где нельзя будет курить. Полный запрет на курение планируют ввести в коммунальных квартирах, в радиусе трех метров от остановок, в подземных и наземных переходах, на расстоянии трех метров от входов в торговые центры, а также в автомобилях в присутствии детей.

