Законопроект об ограничении курения вейпов и кальянов внесли в Мосгордуму

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Проект закона, приравнивающего кальяны и вейпы к табачной продукции, внесли в Мосгордуму. Документ появился на сайте столичного парламента.

Автором инициативы стала председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. По ее мнению, курение вейпов и кальянов нужно ограничить.

Стебенкова отметила, что вейпы и иные устройства, имитирующие курение табака, не упомянуты в федеральном законе о табакокурении. Однако, учитывая их широкое распространение, депутат предлагает распространить нормы документа, касающиеся запрета курения в общественных местах.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает внести соответствующие изменения сперва в федеральный закон, а затем подкорректировать Кодекс РФ об административных правонарушениях.

При этом ограничения не будут касаться устройств, имитирующих курение табака, которые используются в медицине.

Ранее в Мосгордуме предложили ограничить курение кальянов в нежилых помещениях многоэтажек. Один из внесенных прежде законопроектов проектов предусматривает административную ответственность для нарушителей.

