В Мосгордуме предложили ограничить курение кальянов в нежилых помещениях многоэтажек

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В Мосгордуму внесли пакет законопроектов, которые предлагают ограничить курение кальянов в нежилых помещениях многоэтажек. С такой инициативой выступила депутат столичного парламента Елена Шувалова. Документы опубликованы на сайте Мосгордумы.

Как сказано в пояснительной записке, в столице предлагают ввести ограничения на курение кальянов на табачных смесях. Ограничения будут действовать в нежилых помещениях многоквартирных домов или в нежилых пристройках к многоэтажкам.

Один из проектов предусматривает административную ответственность для нарушителей. Гражданам придется заплатить штраф в размере до семи тысяч рублей. Юридических лиц планируют штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

В конце января Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение детей к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что эта проблема должна решаться комплексно и на федеральном уровне.