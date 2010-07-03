Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Курение кальяна может спровоцировать развитие туберкулеза и других инфекционных заболеваний, сообщил заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимической зависимостей ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" Олег Кутушев
"Кальяны не подвергаются санитарной обработке – повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний. Средства без никотина имитируют курение, что может в будущем спровоцировать переход уже на никотиносодержащие продукты", – приводит слова Кутушева Агентство "Москва".
Он отметил, что не бывает безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, а парение при помощи устройств нагревания табака и вейпов приводит, в свою очередь, к развитию "попкорновой болезни легких".
"Их вред связан с нейротоксичностью никотина и тех продуктов, которые образуются при нагревании ароматизаторов – они вызывают так называемую "попкорновую болезнь", поражающую альвеолы", – сказал Кутушев.
Специалист добавил, что восемь из 10 вейперов через полтора года переходят на сигареты.
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Закон предусматривает введение ограничительных мер на курение в общественных местах. Например, на транспорте, в госучреждениях и на детских площадках.
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