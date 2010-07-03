Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщает газета "Известия". Рейтинг основывается на данных Росстата, Минздрава и МВД.
Самая неблагоприятная ситуация в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии, причем за год ситуация в этих регионах ухудшилась. А вот самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Ситуация ухудшилась в Северной Осетии. Республика потеряла 27 пунктов в антинаркотическом рейтинге, заняв 60-е место. На 23-м месте – Мордовия, которая потеряла сразу 18 пунктов.
Рейтинг составили с целью выразить общественный запрос на необходимость качественных реформ в антинаркотической деятельности государства.
Ранее сообщалось, что в Москве откроется бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. В нем люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования.
Центр будет организован в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную – семь дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Пройти лечение в центре смогут как женщины, так и мужчины. Одновременно он сможет принять до 15 человек. Помощь наркозависимым будут оказывать три психолога, три консультанта по химическим зависимостям и арт-терапевт.
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