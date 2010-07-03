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В Москве откроется бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Планируется, что центр начнет функционировать уже в июне текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по благотворительности.

"В нем люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования. Центр будет организован в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную – семь дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года", – говорится в сообщении.

Пройти лечение в центре смогут как женщины, так и мужчины. Одновременно он сможет принять до 15 человек. Помощь наркозависимым будут оказывать три психолога, три консультанта по химическим зависимостям и арт-терапевт.

Также обратившиеся граждане смогут воспользоваться услугой социального работника, который поможет с дальнейшим трудоустройством. При желании все обратившиеся смогут пройти дополнительное обследование в больнице святителя Алексия, митрополита Московского.

"Реабилитационный центр в центре Москвы - это, в том числе, и профилактика для людей, которые уже как-то оступились, но еще не потеряли все на свете. Это возможность для тех, кто выздоравливал и сорвался, пройти восстановление", - приводятся в сообщении слова руководителя направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексея Лазарева.

