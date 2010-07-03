В России могут ввести обязательную проверку на наркотики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут ввести принудительное обследование на наркотики во время ежегодной диспансеризации. С таким предложением выступила зампред Госдумы Ирина Яровая, передает News.ru.

Некоторые парламентарии в нижней палате поддержали идею Яровой, но есть и те, кто считают, что тесты на наркотики должны быть необязательными, а рекомендованными.

Зампред фракции эсеров Олег Нилов в свою очередь предлагает отправлять наркозависимых или в места лишения свободы, или на добровольно-принудительное лечение в заведения по типу лечебно-трудового профилактория советских годов.

Дискуссия развернулась вокруг обсуждавшихся в первом чтении поправок в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах".