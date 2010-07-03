СФ одобрил запрет рекламировать новые наркотики в СМИ и интернете

Совфед одобрил закон о запрете распространения в СМИ и интернете информации о новых потенциально опасных психоактивных веществах и наркосодержащих растениях. Решение об этом приняли на заседании верхней палаты парламента 22 апреля, передает Агентство "Москва".
17 апреля этот закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.
Документ устанавливает запрет на распространение в прессе и информационно-телекоммуникационных сетях информации о способах разработки, изготовления и использования, а также о местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также нельзя распространять сведения о методах и местах культивирования наркосодержащих растений.
Кроме того, закон запрещает пропаганду каких-либо преимуществ употребления наркотических веществ, способов и мест культивирования наркосодержащих растений, ограничивает рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ.
В марте депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать за рекламу наркотиков так же, как за их распространение. Парламентарий заявил, что крупные российские города страдают от незаконной рекламы наркотиков.
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