Госдума запретила рекламу новых наркотиков в СМИ и интернете

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете распространения информации о новых потенциально опасных психоактивных веществах и наркосодержащих растениях в СМИ и интернете. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ запрещает распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ. Ограничение касается также данных о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Вводится запрет на пропаганду преимуществ использования наркотиков, способов и мест культивирования наркосодержащих растений. Появилось ограничение и на рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В марте депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать за рекламу наркотиков так же, как за их распространение. Парламентарий заявил, что крупные российские города страдают от незаконной рекламы наркотиков.

По его словам, опасную рекламу видят не только "потенциальные потребители", но и люди, которые не сталкиваются "с миром криминала". В частности, подобные объявления могут негативно повлиять на детей, считает депутат.