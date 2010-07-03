В Госдуме призвали ужесточить наказание за рекламу наркотиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать за рекламу наркотиков так же, как за их распространение. С этой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В тексте обращения парламентарий заявил, что крупные российские города страдают от незаконной рекламы наркотиков. Речь идет о трафаретных граффити на асфальте и стенах, о бумажных объявлениях и рисунках, уточнил Милонов. По его словам, сообщает RT, опасную рекламу видят не только "потенциальные потребители", но и люди, которые не сталкиваются "с миром криминала". В частности, подобные объявления могут негативно повлиять на детей, считает депутат.
Депутат попросил главу МВД "принять меры по прекращению массового распространения незаконной рекламы наркотических средств". Милонов считает необходимым внести поправки в уголовный и административный кодексы, чтобы ужесточить наказание за рекламу наркотиков. По его мнению, наказание за рекламу следует уравнять с ответственностью за распространение наркотиков или даже сделать его еще более суровым.
По закону, за производство и распространение наркотических и психотропных веществ грозит от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения. Кроме того, прошлой осенью в Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить распространение в СМИ и Сети информации о способах и методах изготовления спайсов.
Ранее сообщалось, что в столице задержали женщину, которая организовала в своей квартире наркопритон. Полицейские обнаружили у нее предметы, которые используются для приготовления и употребления наркотических и психотропных веществ. Они также изъяли сверток с амфетамином. Возбуждено уголовное дело.
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