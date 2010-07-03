Москвичку задержали за организацию наркопритона в квартире

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Жительницу Пресненского района задержали за организацию наркопритона в своей квартире, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

По версии следствия, 34-летняя москвичка организовала содержание наркопритона в одном из домов по улице Анны Северьяновой.

В квартире нашли предметы, используемые для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, был изъят сверток с амфетамином.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.