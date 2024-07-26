ТАСС: Булгаков арестован из-за опасений, что он скроется от следствия

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Суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова из-за опасений, что офицер скроется от следствия, уничтожит доказательства или будет противодействовать расследованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что суд получил доказательства, что Булгаков может создать ложные доказательства своей невиновности. Кроме того, следствие предполагает, что Булгаков, пользуясь своими связями в Минобороны, может надавить на свидетелей и обвиняемых, чтобы они изменили свои показания.

26 июля Булгаков был задержан, а затем арестован по делу о коррупции. По данным спецслужб, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.

Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации от источника, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Следователи проводят проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. При этом трое фигурантов этого дела были заключены под стражу еще в апреле, а именно гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и две другие сотрудницы – Александра Михаленко и Эльвира Смирнова.