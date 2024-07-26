Воропаева: Российский фонд мира будет сотрудничать с госпиталем для ветеранов войн № 2

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Руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева в рамках проекта "Все для победы" посетила госпиталь для ветеранов войн № 2 на Волгоградском проспекте. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

"Здесь работают потрясающие профессионалы и стремятся максимально помочь каждому. Важно, чтобы наши бойцы получали помощь высокого класса и после того, как уедут на малую родину. Договорились о сотрудничестве. Начать решили с того, что Российский фонд мира окажет содействие в обеспечении новых пациентов индивидуальными средствами гигиены", – сказала Воропаева.

Госпиталь ветеранов обеспечивает высококвалифицированную помощь раненым бойцам.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение об организации медобеспечения военнослужащих. Из него следует, что пять медицинских учреждений Росгвардии будут оказывать помощь участникам спецоперации РФ.

