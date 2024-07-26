Помощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии

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Пять медицинских учреждений будут оказывать помощь участникам спецоперации РФ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Министр Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение об организации медобеспечения военнослужащих и сотрудников двух ведомств в медорганизациях Федеральной службы войск национальной гвардии и военно-медицинских организациях Минобороны РФ", – отметили в оборонном ведомстве.

Белоусов сделал акцент на том, что такое соглашение повысит доступ к медпомощи для участников СВО.

Ранее Владимир Путин говорил о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.

Вместе с тем в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.

